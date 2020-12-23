Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları düşürüldü. Bu sayede mevduat hesaplarına ödenecek faiz oranları artmış oldu.
Bankalarda mevduat hesabı bulunanlar 31/03/2021 tarihine kadar daha yüksek faiz alma imkanına kavuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidildi.
Buna göre mevduat faizlerinden;
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.
STOPAJ NEDİR?
Stopaj aslen bir vergi ödeme şekli olup, işverenlerce gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanca ait tutarın, iş yapana ödenmesi sırasında, yasa ile belirlenmiş oranlarca bu tutarın bir kısmının korunarak, iş yapan adına peşin olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde gerçekleşen vergileme şeklidir.
Stopaj, Maliye İdaresi'nin vergi tahsilini daha garanti ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istemesinden doğan bir yöntem olarak biliniyor. Uygulama yöntemi göz önünde bulundurulduğunda, temin edilmesi en güvenilir ve en işlek yöntem olarak belirtiliyor. Stopaj, gelir meydana gelir gelmez, devlet tarafından gelirin kaynağından tahsil ediliyor.
Stopaj vergisinin amacı ise; vergilerin tahsilinin daha kolay ve garantili biçimde yapılması… Bu sayede, küçük matrahların vergiden kaçırılması önleniyor, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azalıyor. Bir diğer amacı da; verginin, gelirin oluşmasından çok kısa bir süre sonra maliye dairesine geçmesine destek olmak ve nihayet verginin mükellef üzerinde oluşan psikolojik etkisini gidermek olarak belirtiliyor.