Dolar ve euro ne kadar oldu? 23 Aralık Çarşamba Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

Dolar önceki kapanışını 7,65 liradan yaptı. Bigpara'dan alınan son verilere göre dolar bugün 7,66 TL'den, euro 9,34 TL'den, İngiliz Sterlini ise 10,28 TL'den işleme alınıyor. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son veriler…