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    • Ekonomi
    • 23.12.2020 09:34
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    • 23.12.2020 09:34
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    Dolar ve ne kadar oldu? 23 Aralık Çarşamba Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

    Son dakika haberi... kurlarında dalgalı seyir devam ederken dolar ve alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Bir süredir koronavirüsten etkilenen dolar fiyatları 7.8 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan döviz kurlarının gün içinde nasıl seyredeceği merak ediliyor. Peki, bugün , 23 Aralık Çarşamba günü euro ve kaç TL?

    Dolar ve euro ne kadar oldu? 23 Aralık Çarşamba Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?

    Son dakika haberi: Döviz kurlarındaki son dakika verileri Merkez Bankası faiz kararı öncesi kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın aralık ayı son faiz kararı 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. PPK toplantısından çıkacak karar ile 2020 yılının son politika faizi de böylece belirlenmiş olacak.

    Dolar önceki kapanışını 7,65 liradan yaptı. Bigpara'dan alınan son verilere göre dolar bugün 7,66 TL'den, euro 9,34 TL'den, İngiliz Sterlini ise 10,28 TL'den işleme alınıyor. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son veriler…

    23 ARALIK 2020 DÖVİZ KURLARI

    Amerikan Doları 7,65 TL
    Euro 9,34 TL
    İngiliz Sterlini 10,28 TL
    İsviçre Frangı 8,62 TL
    Japon Yeni 0,07 TL



    Suudi Arabistan Riyali 2,04 TL
    Norveç Kronu 0,87 TL
    Danimarka Kronu 1,25 TL
    Avustralya Doları 5,79 TL
    Kanada Doları 5,94 TL
    İsveç Kronu 0,92 TL

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    Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 23 Aralık Çarşamba Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL?