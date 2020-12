Stopaj Ne Zaman Ödenir?

Stopaj vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca her yılın başında belirtilen vergi takvimine göre iki eşit taksit olarak ödenebiliyor. Gelir kapsamında bulunan kira stopaj hesaplamaları her sene mart ayında beyan ediliyor. Gelir vergisi kapsamındaki kira stopaj vergisi her yılın Mart ve Temmuz aylarında ödeniyor.