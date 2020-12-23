Ve beklenen oldu! Bankada parası olan herkese güzel haber verildi! İndirim geldi... Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidildi. Bankalarda mevduat hesabı bulunanlar 31/03/2021 tarihine kadar daha yüksek faiz alma imkanına kavuştu. Stopaj, Maliye İdaresi'nin vergi tahsilini daha garanti ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istemesinden doğan bir yöntem olarak biliniyor. Uygulama yöntemi göz önünde bulundurulduğunda, temin edilmesi en güvenilir ve en işlek yöntem olarak belirtiliyor. Stopaj, gelir meydana gelir gelmez, devlet tarafından gelirin kaynağından tahsil ediliyor.