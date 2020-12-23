Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 1.404,97 puandan tamamladı.