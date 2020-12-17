



REZERVLER ARTIRILACAK

Kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alımı ya da satımı yapılmayacak.



Döviz alım ihalelerini arz ve talebe göre belirleyeceğiz. Belirli plan dahilinde döviz rezervlerini artıracağız.



Merkez Bankası gelecek yıl şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecek.