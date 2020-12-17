Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılı para politikasının yol haritasını açıkladı. "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız" diyen Ağbal, şu mesajları verdi:
SWAP AZALACAK
Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur.
Yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2021 yılı sonu için Ekim enflasyon raporunda öngörülen yüzde 9.4 düzeyindeki enflasyon hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.
Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı; enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak kararlılıkla sürdürülecektir.
Temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacak. Faiz koridoru ile Geç Likidite Penceresi söz konusu fonksiyonları dışında para politikası aracı olarak kullanılmayacak.
Önümüzdeki dönemde swap işlemlerine devam edilecek. Swap imkanı kullanımının yıl içinde piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabileceği öngörülmektedir.
REZERVLER ARTIRILACAK
Kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alımı ya da satımı yapılmayacak.
Döviz alım ihalelerini arz ve talebe göre belirleyeceğiz. Belirli plan dahilinde döviz rezervlerini artıracağız.
Merkez Bankası gelecek yıl şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecek.