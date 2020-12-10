Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.12.2020 15:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 15:11
    ABONE OL

    ve İstatistiklerini yayımladı! Rezervlerde 2 milyar 452 milyon dolarlık artış

    piyasalarından sıcak veriler gelmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre sı () tarafından ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre toplam rezervler geçen hafta 2 milyar 452 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolara ulaştı. Öte yandan en geniş tanımlı para arzı , geçen hafta 3 trilyon 469,8 milyar liraya yükseldi. İşte tarih tarih milyon dolar bazında TCMB rezervlerinin değişimi.

    Merkez'de milyar dolarlık artış!

    Merakla takip edilen piyasalardan güncel veriler geldi. Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 452 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolara ulaştı.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 4 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 495 milyon dolar artışla 46 milyar 394 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Kasım'da 43 milyar 899 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 43 milyon dolar azalışla 40 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 256 milyon dolara geriledi.

    TOPLAM REZERV 86 MİLYAR 650 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ
    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 452 milyon dolar artarak 84 milyar 198 milyon dolardan 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih

    Altın Rezervleri

    Brüt Döviz Rezervleri

    Toplam Rezervler

    25.01.2019

    19.862

    73.470

    93.332

    22.02.2019

    20.549

    79.122

    99.671

    29.03.2019

    20.834

    75.408

    96.242

    26.04.2019

    20.432

    73.284

    93.716

    31.05.2019

    20.517

    75.038

    95.555

    28.06.2019

    22.853

    73.544

    96.397

    26.07.2019

    23.417

    74.971

    98.388

    29.08.2019

    25.709

    75.796

    101.505

    27.09.2019

    26.051

    75.655

    101.706

    25.10.2019

    26.481

    78.504

    104.985

    29.11.2019

    26.475

    78.274

    104.749

    27.12.2019

    25.079

    81.240

    106.319

    31.01.2020

    27.520

    74.856

    102.376

    28.02.2020

    30.411

    77.414

    107.825

    27.03.2020

    31.325

    64.081

    95.406

    30.04.2020

    34.786

    51.457

    86.243

    29.05.2020

    36.667

    54.360

    91.027

    26.06.2020

    38.821

    51.417

    90.238

    30.07.2020

    43.572

    46.673

    90.245

    28.08.2020

    43.042

    41.594

    84.636

    25.09.2020

    41.097

    42.420

    83.517

    23.10.2020

    43.265

    45.086

    88.351

    06.11.2020

    43.327

    41.914

    85.241

    13.11.2020

    41.977

    40.374

    82.351

    20.11.2020

    41.376

    43.711

    85.087

    27.11.2020

    40.299

    43.899

    84.198

    04.12.2020

    40.256

    46.394

    86.650



    M3 PARA ARZI ARTTI
    En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,8 milyar liraya yükseldi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 4 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 469 milyar 760 milyon 574 bin liraya çıktı.

    M3 para arzı, 27 Kasım'da 3 trilyon 456 milyar 911 milyon 526 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

    Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,13 azalarak 295 milyar 499 milyon 921 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,75 artışla 768 milyar 755 milyon 806 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

    Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,64 yükselişle 1 trilyon 85 milyar 465 milyon 801 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,86 artışla 1 trilyon 39 milyar 528 milyon 228 bin lira oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı! Rezervlerde 2 milyar 452 milyon dolarlık artış