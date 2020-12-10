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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 14:29
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    • 10.12.2020 14:29
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    10 Aralık fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    Sistemi () fonları arasında kategorilere göre istatistikler araştırılmaya başlandı. En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları belli oldu. İşte, 10 Aralık en çok kaybettiren ve kazandıran BES fonları!

    10 Aralık BES fonu istatistikleri açıklandı!

    Sistemi () fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile " Em. ve Hay. Bir. His. Sen. ", yüzde 1,49 ile ". ve Hay. . His. Sen. EYF" ve yüzde 1,40 ile "VEM EYF" oldu.

    BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

    Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
    Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,085155 1,66
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,076181 1,49
    VEM Hisse Senedi EYF 0,096930 1,40
    ZEM Hisse Senedi EYF 0,025736 1,39
    HEM Hisse Senedi EYF 0,024815 1,39
    Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,126704 1,38
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,019175 1,28
    BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,106298 1,21
    NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,142194 1,19
    Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,032255 1,09

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP . Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile ". ve Hay. EYF" oldu.

    BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

    Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049060 -0,42
    Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016056 -0,42
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050680 -0,40
    Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050058 -0,40
    Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015264 -0,39
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047625 -0,36
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054013 -0,35
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048687 -0,35
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052138 -0,33
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019662 -0,33

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    Haberler Ekonomi 10 Aralık BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kazandıran BES fonları hangileri oldu?