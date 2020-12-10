Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,40 ile "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,085155 1,66 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,076181 1,49 VEM Hisse Senedi EYF 0,096930 1,40 ZEM Hisse Senedi EYF 0,025736 1,39 HEM Hisse Senedi EYF 0,024815 1,39 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,126704 1,38 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,019175 1,28 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,106298 1,21 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,142194 1,19 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,032255 1,09

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: