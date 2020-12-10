Milyonlarca vatandaşın faydalandığı devlet destekleri yeni yılda zamlanıyor. 2021 yılı için belirlenecek zam oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Zam için tahminler belirlenmeye başlandı. Ekonomistler zam tahminlerini yaparken asgari ücret zamlarından birçok kişi faydalanabilecek. Peki, 2021 asgari ücret, AGİ, evde bakım maaşı, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne kadar olacak?
2021 MAAŞ TAHMİNLERİ!
Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
Yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.
İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak
Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor. bu miktar da yükselecek.
Kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.
Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek.
Bu tür sosyal ödemelerin verilmesi için haneye giren gelir miktarı da asgari ücretle belirleniyor. Böylece bu rakamlar da yükselecek.
Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. Dolaylısıyla en düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği de asgari ücretle birlikte artacak.
Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ!
1. TAHMİN
Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
2. TAHMİN
Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.
3. TAHMİN
Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.
4. TAHMİN
4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.
5. TAHMİN
5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.