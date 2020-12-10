Milyonlarca vatandaşın faydalandığı devlet destekleri yeni yılda zamlanıyor. 2021 yılı için belirlenecek zam oranlarının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Zam için tahminler belirlenmeye başlandı. Ekonomistler zam tahminlerini yaparken asgari ücret zamlarından birçok kişi faydalanabilecek. Peki, 2021 asgari ücret, AGİ, evde bakım maaşı, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı ne kadar olacak?

2021 MAAŞ TAHMİNLERİ!

Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.