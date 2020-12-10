Türkiye, 2003 yılından bu yana sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma, madencilikten perakendeye pek çok alanda 165 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekerken, Hollanda, ABD ve İngiltere toplam yatırımların 3'te birini gerçekleştirdi.

Türkiye, coğrafi konumu ve strateji öneminin yanı sıra uluslararası yatırımcılara uzun vadede sunduğu cazip imkanlarla dünyanın her bölgesinden doğrudan sermaye yatırımı çeken ülke konumunu pekiştirdi. 2000'li yıllara kadar milyon dolarlar seviyelerinde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar, bu yıldan itibaren hızlı bir artış sürecine girdi.

Sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma, madencilikten perakendeye kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakınlığı ile de yatırımcılar için tercih edilen ülkelerin başında geldi.