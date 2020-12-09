Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi:

"Birleşik Krallık:

"Birleşik Krallık'ta mevcut bir kripto para düzenlemesi bulunmamakla birlikte hükümet Bitcoin işlemlerinin foreks işlemleri olarak değerlendirilerek vergilendirileceğini açıkladı.

"Buna göre Bitcoin işlemlerinden elde edilecek kazanç sermaye geliri olarak vergilendirilecek.

"Ancak Bitcoin bir ödeme aracı olarak kullanıldığında ayrıca Katma Değer Vergisi'de (KDV) uygulanacaktır. Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), Bitcoin yanlısı bir duruşa sahiptir ve düzenleyici ortamın dijital para birimini desteklemesini istiyor.