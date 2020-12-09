Kapalıçarşı altın fiyatlarında bugün hareketli dakikalar yaşanırken gün sonu fiyatlar günü düşüşle kapattı. Gram altının alış fiyatı dünden bugüne 4,1 lira düşerken, çeyrek altının alış fiyatı ise 7 lira düştü. Bu bağlamda yatırımı olanlar 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 466,40 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları ve son gelişmeler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?