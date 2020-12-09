Kapalıçarşı altın fiyatlarında bugün hareketli dakikalar yaşanırken gün sonu fiyatlar günü düşüşle kapattı. Gram altının alış fiyatı dünden bugüne 4,1 lira düşerken, çeyrek altının alış fiyatı ise 7 lira düştü. Bu bağlamda yatırımı olanlar 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 466,40 liradan işlem gördü. İşte altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları ve son gelişmeler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|470,30
|470,50
|466,20
|466,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.099,00
|3.120,00
|3.072,00
|3.093,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|425,20
|429,20
|Lira(Tam) Ziynet
|3.029,00
|3.049,00
|3.002,00
|3.022,00
|Yarım Ziynet
|1.514,00
|1.524,00
|1.501,00
|1.511,00
|Çeyrek Ziynet
|757,00
|762,00
|750,00
|755,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,87 azalışla 466,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,87 düşüşle 466,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 468 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 469 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 468 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 651 milyon 137 bin 944,29 lira, işlem miktarı ise 1.401,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 652 milyon 478 bin 349,54 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.845,92 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.845,92 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 gerileyerek 468 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8149 lira, satışta 7,8462 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8032 lira, satışta 7,8345 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2085, sterlin/dolar paritesi 1,3403, dolar/yen paritesi de 104,21 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 azalışla 48,63 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
ABD'ye yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına ilişkin beklentilerin yükselmesiyle, petrol fiyatları yükseldi, altın fiyatlarındaki yükseliş yerini yatay hareketlere bıraktı.
Yatırımcılar, teşvik paketinin onaylanmasına yakınlaşıldığı beklentisiyle güvenli limanlardan hisse senedi piyasalarına yönelirken, emtia piyasalarında artan talep artışı beklentileri, petrolde alım getirdi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), Aralık ayı "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raponrunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.04 artışla 49.36 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.96 artışla 46.24 dolar,
- altın yüzde 0.69 düşüşle 1,857.76 dolar,
- gümüş yüzde 0.94 düşüşle 24.33 dolar,
- bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,710.50 dolar,
- platin yüzde 0.19 düşüşle 1,027.25 dolar,
- paladyum yüzde 0.15 artışla 2,322.39 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 764 liraya, Cumhuriyet altını da 3,046 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının "1,850 doların üzerinde tutunduğu"nun altı çizilerek, şöyle denildi:
"Altın, toparlanma sürecini devam ettirirken dünkü seansta son iki haftanın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydetti. Seansa 1,862 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesiyle iyimserliğini seans boyu sürdürdü.
"Pandemiyle baş etmenin en önemli adımlarından olan aşılama, dün ilk kez İngiltere'de 90 yaşında bir kadına yapılmasıyla başlandı. Bu haber piyasalar açısından olumlu sayılacak bir gelişme olarak fiyatlanırken, ABD hisse senedi piyasalarında yeni bir rekor kaydedildi.
"Altın da piyasadaki pozitiflikten nasibini alarak, 1,870 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Gümüş de dünkü seansta 24.86 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak, son üç haftanın en yüksek seviyesinde yeni zirve kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Beyaz maden, seans sonuna kadar bu seviyedeki yerine korumayı başaramasa da seansı 24.55 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kazanç yazdı.
"Platin, önceki günkü sert satışın ardından dünkü seansta toparlanma çabasıyla seansı tamamladı. 1,023 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, seansı 1,028 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu. Platinin 1,030 dolar/ons direncinin üzerinden kapanışlar yapıp yapmaması, platinin önümüzdeki günlerdeki akıbetini belirleyecek. Dünya'da artan yeşil enerji talebi platinin fiyatlamasına da pozitif yönde etki edecektir.
"Paladyum ise diğer kıymetlilerden farklı olarak günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olarak öne çıktı. Dünkü seansı 2,318 dolar/onstan kapatan paladyum, yüzde 0.9 kayıpla seansı tamamladı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli seanslar devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 4,698 kg altın, 407 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."