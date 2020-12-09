İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 468 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,165 liradan, ons altın ise 1860 dolardan işlem görüyor. Milliyet'te yer alan habere göre Dinamik Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler yer aldı: "Gelen teşvik haberleriyle birlikte kar satışıyla geçiren altın, 1854 destek seviyesinin üzerinde işlemlerine devam etti. Ancak, bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı tekrar güçlenebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyenin altına sarkması durumunda 1829 desteğini takip ediyor olacağız."
Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Hafta başında aşı gelişmelerinin yanı sıra ABD teşvik paketinde gözlenen ilerlemeler ve ABD ile Çin arasında süren gerginlik sonrası ons altının haftaya yükseliş ivmesi ile başladığı takip edilmişti.
Geçtiğimiz gün ise artan vaka sayıları, teşvik paketi gelişmeleri, devam eden ABD Çin gerginliğine ek olarak, piyasalarda gözlenen riskten kaçınma hissiyatı değerli metale destek olmayı sürdürürken, 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1872 seviyesinde direnç ile karşılaştığı takip edildi.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1860 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1853, 1845 ve 1838 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1868, 1874 ve 1880 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."
İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Son zamanlarda Amerika kanadında ek mali teşvik paketi yönündeki beklentiler artıyor. Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Kovid19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi bakımından 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olan bu teklif paketini Mnuchin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile görüştüğünü belirtti. ABD kanadında mali teşvik paketine yönelik umutlar artarken bu beklentiler altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu.
Diğer yandan aşı haberlerine rağmen Kovid19 pandemisinde vaka sayılarındaki artışlar küresel bazda önlenemiyor.Son güncellemelere göre küresel Kovid19 vaka sayıları 67 milyonu aştı.
Bu gelişmeler ise küresel büyüme üzerinde baskı yaratıyor. Bu da altın fiyatlarını destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Hafta içerisinde toparlanma hareketleri gerçekleştiren altın yaklaşık olarak son 2 haftanın en iyi seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor.
XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.60 – 1887.05 – 1900.12 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1847.91 – 1830.78 – 1817.80 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."
ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta aşı ile ilgili vereceği karar değerli metaller açısından önemli bir risk yaratsa da korona virüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve bunun yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi ons altının önemli oranda momentum kazanmasını sağladı.
Teknik açıdan baktığımızda ise 1866 doları önemli bir nokta olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerindeki rakamlar daha iyimser bir eğilim yaratabileceği gibi aşılamaması ise 1850 dolara yaklaşılmasına neden olabilir.