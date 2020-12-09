ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın kazanımlarını korumaya çalışıyor. Her ne kadar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta aşı ile ilgili vereceği karar değerli metaller açısından önemli bir risk yaratsa da korona virüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve bunun yeni kısıtlamaları beraberinde getirmesi ons altının önemli oranda momentum kazanmasını sağladı.

Teknik açıdan baktığımızda ise 1866 doları önemli bir nokta olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki, bu seviyenin üzerindeki rakamlar daha iyimser bir eğilim yaratabileceği gibi aşılamaması ise 1850 dolara yaklaşılmasına neden olabilir.