Altın fiyatları nasıl olacak? 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu?

22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları nasıl olacak? Koronavirüs aşılarının yarattığı olumlu hava nedeniyle risk iştahı artmaya başladı ve yatırım araçlarında gerileme göze çarptı. Bunlardan birisi de altın fiyatları oldu. Ülkemizde en çok yatırım yapılan araçlardan birisi olan altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor.
22 AYAR BİLEZİK ÇEYREK GRAM ALTIN FİYATLARI!
Saat 09:00 itibariyle altın fiyatları aşağıda belirtilen listelerde olduğu gibi işlem görüyor.
Onsu 1.860 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 463/467, çeyrek altın 751/767, Cumhuriyet altını 3.091/3.123 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
466,73
468,74
%-0,53
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
467,64
467,76
%-0,52
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.870,22
1.871,11
%-0,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
748,17
764,76
%-0,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.992,92
3.049,78
%-0,52
YARIM ALTIN FİYATI
1.491,78
1.529,57
%-0,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.992,92
3.049,78
%-0,52
ATA ALTIN FİYATI
3.102,34
3.180,63
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
261,35
303,35
%-0,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
422,36
438,69
%-0,54
GREMSE ALTIN FİYATI
7.560,40
7.663,40
%-0,54
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer altın fiyatlarına dair açıklama yaptı. Koronavirüs aşısı ile geçtiğimiz iki haftada düşüşe geçen altın fiyatları aşı haberlerinden etkilenmeye devam etse de, yükseliş trendine geçmesi için üzerindeki baskı devam ediyor yorumunu yapan Özer şöyle devam etti; "Diğer yandan altının yukarı yönde gitmesini engelleyen güçlü dolar teması yerini zayıf dolar temasına bırakınca altın için yukarı yönde gitme isteği tekrar gündeme geldi. Dolar endeksi 2018 nisan ayından bu yana düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor."
Aşı haberlerinin paranın yönünü değiştirebileceğini belirten Özer, dünya politikalarında yaşanan gelişmelerin, düşük faiz politikalarının ve salgın sürecinin uzamasının ekonomik toparlanmaya olumsuz etki edeceğini belirterek, bu ihtimalin altının ons fiyatını yukarı çekebileceğini belirtti. Dolayısıyla Özer açıklamasında koronavirüs salgın sürecinin artmasının altın fiyatlarını da artırabilme ihtimalini göz önünde bulundurdu.
Özer açıklamasına şöyle devam etti; "Teknik anlamda 1848 dolar seviyesi ons altında eşik seviyeydi. 1848 dolar seviyesi altında zayıf bir teknik görünüm olabileceğini söylemek mümkün. Son gelişmelerle birlikte ons altında 1848 dolar seviyesi üzerine tutunmalar izliyoruz. Bu seviyedeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde ilk yakın direnç olarak 1878 dolar izlenebilir. Ancak 1878 dolar seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde Ons altında yükseliş hareketinin hızlanması beklenebilir."