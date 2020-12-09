Altın fiyatları nasıl olacak? 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu?

22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları nasıl olacak? Koronavirüs aşılarının yarattığı olumlu hava nedeniyle risk iştahı artmaya başladı ve yatırım araçlarında gerileme göze çarptı. Bunlardan birisi de altın fiyatları oldu. Ülkemizde en çok yatırım yapılan araçlardan birisi olan altın ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor.

22 AYAR BİLEZİK ÇEYREK GRAM ALTIN FİYATLARI!

Saat 09:00 itibariyle altın fiyatları aşağıda belirtilen listelerde olduğu gibi işlem görüyor.

Onsu 1.860 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 463/467, çeyrek altın 751/767, Cumhuriyet altını 3.091/3.123 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

466,73

468,74

%-0,53