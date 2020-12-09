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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 Gazete
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    geciken kredi larına yapılan takibi erteledi

    , tedbirlerini uzattı. Kredi ödemelerindeki gecikmelere 2021'e kadar esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

    Borçlar erteleniyor

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tedbirlerini uzattı. Kredi ödemelerindeki gecikmelere 30 Haziran 2021'e kadar esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek. Kart larını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran'a kadar sürecek. Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor. Ayrıca altın ve döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi uygulamasına son verildi.

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    Haberler Ekonomi BDDK geciken kredi borçlarına yapılan takibi erteledi