Başvuran hemen alıyor! Borcu olanlar da yararlanabiliyor Milyonlarca vatandaşa destek! Şartlar belli oldu!

Milyonlarca vatandaşa destek! Şartlar belli oldu! Başvuran hemen alıyor! Devlet desteği sağlanıyor. Borcu olanlar da yararlanabiliyor. Başvurular SGK'ya internet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru için son tarih 31 Aralık. Destek süresi bittikten sonra da teşvikten yararlananlar için koşullu istihdam seçeneği bulunuyor. Emekli, yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylıklar ise her iki teşvikten yararlanmada engel olmayacak. İşe dönüş başvurusu en son çalışılan iş yerine yazılı veya sözlü yapılabilecek. SGK milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren "istihdama dönüş ve ilave istihdam prim desteğine" ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.
İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ VE İŞE DÖNÜŞTE MERAK EDİLENLER
SGK milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren "istihdama dönüş ve ilave istihdam prim desteğine" ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen 10 sorunun yanıtı ise şöyle:
1- Prim desteğinden yararlanma süresi nedir? Kimleri kapsıyor? Her iki teşvik ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.
2- Prim desteği tutarı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Prim desteği tutarı çalışan başına aylık bin 324 lira olacak. İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama ekranlarında istihdama dönüş desteği menüsüyle tamamlanacak.
3- İşveren yabancı sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanır mı? Başvuru tarihi itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek. Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.
4- İş sözleşmesi 29-kodu ile sona eren bir sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır mı? İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten faydalanamayacak.
Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla teşvik kapsamında olacak.
5- İşe dönüş için son çalışılan işyerine başvuru nasıl yapılabilir? Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar yazılı veya sözlü yapılabilir.
6- Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır? İşveren, destekten yararlanılan sigortalıların yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü bulunuyor.
7- Her iki destekten alt işverenler de yararlanabilir mi? Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecek. Destekten yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süre için yararlanabilecek.
8- SGK'dan emekli aylığı alan bir sigortalıdan dolayı ilave istihdam desteği alınır mı? İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan sigortalılara, işe giriş tarihi itibarıyla Kurumumuzdan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalıya emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında Kurumumuzdan bağlanan aylık veya gelirler, destekten yararlanmaya engel değil.
9- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunan işverenler bu destekten yararlanır mı? Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden faydalanabilecek.
10- 18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa 5510 Sayılı Kanun kapsamında tescil edilen iş yerleri bu destekten yararlanır mı? Bu tarih ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecek.
Sigortalı Yönünden;
Her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri SGK'ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri SGK'ya bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi
5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında SGK'ya bildirilerek istihdam edilen sigortalının 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasında iş veya hizmet sözleşmesinin "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu ile sona ermesi halinde bu destekten yararlanılamayacak, bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.
İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine başvurusu yazılı veya sözlü yapılabilecek olup, bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.
1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması gerekmektedir.
1/10/2020 tarihi itibarıyla SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.
Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 4/1- a ve c bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden gerekse farklı bir işyerinden SGK'ya verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.
2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4/1- b bendi, Ek 5 ve Ek 6'ncı maddesi kapsamında SGK'ya bildirilmiş olması halinde bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan destekten yararlanılabilecektir.
7, 19, 22, 42, 43, 46, 49 ve 50 no.lu belge türüyle SGK'ya bildirilen süreler 2020/Ağustos ayında/döneminde SGK'ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.
2020/Ağustos ayında/döneminde sigortalının sıfır gün sıfır kazançlı bildirilmiş olması halinde, bu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.
2020/Ağustos ayında/döneminde 5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.
Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekmektedir.
Emeklilik veya yaşlılık aylığı dışında bağlanan diğer aylık veya gelirler destekten yararlanmaya engel teşkil etmemektedir.
Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması gerekmektedir.
Bu destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
Fiilen çalıştırılması gerekmektedir.