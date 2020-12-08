KALICI OLMAYACAK

Kovid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığının Mart ayından sonra tekrar görüldüğüne de değinen Memiş, güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiğini ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmediğini ifade etti.

İYİ ALIM FIRSATLARI SUNUYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran'da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerin altın fiyatlarında yükselişleri destekleyeceğini düşündüğünü de aktaran Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü;