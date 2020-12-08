Son 1 yılda yüzde 55 arttı: Finansal varlıklar 5.2 trilyona ulaştı





HİSSE PORTFÖYÜNDE REKOR

Finansal varlıklarda rekor büyümenin yaşandığı diğer bir alan ise hisse senedi piyasası oldu. Faizlerdeki düşüş, hisse senedi piyasasının rakip ülkelere göre iskontolu olması ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerle yerli yatırımcıların akın ettiği Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş, finansal varlıklara da yansıdı. Türkiye'de yerleşiklerin geçen yılın eylül ayında 137 milyar lira olan hisse senedi varlıkları, 2020'nin aynı döneminde yüzde 130'luk büyüme ile 315.4 milyar liraya ulaştı. Bu varlıkların değeri kasım sonunda ise 340 milyar lira olarak gerçekleşti. Hisse varlıklarının toplamdaki payı da yüzde 4.1'den 6.5'e ulaştı.