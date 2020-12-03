NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

07.03.1974 doğumluyum, işe başlangıç tarihim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530. Halil M.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.



1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim. 21.02.1975 doğumluyum.

Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim. Emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerlik borçlanmasını henüz yapmadım. M. GÖKTAN

İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 21.02.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.



23.02.1974 doğumluyum, sigorta başlangıç tarihim 01.11.1998, 3502 prim günüm bulunuyor. Boşluğum çok oldu. Eğer askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? R. KAYA

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.



1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. G. ÖZTÜRK

İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Temmuz 2020 tarihinde 25 yıl şartınız dolmuş, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.