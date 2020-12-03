SGK ve Bağkur'lu emekli maaş zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği gibi SGK ve Bağkur'lu emekliye seyyanen zam ile alakalı arzlar haylidir dillendiriliyor. Bu anlamda milyonlarca emekli maaşı ücretlerine seyyanen zam yapılabilir. Seyyanen zam tüm çalışanlara denk zam yapılması anlamına geliyor. Başka bir deyişle belirli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, denk zam yapılmasıdır. Son yıllarda hayata geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. Emeklilerin de bazı talepleri bulunuyor. Bunlar arasında, 'eşit zam' formülü yer alıyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık
TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam: 6,84
ENFLASYON FARKI ARTTI
TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması ile memurlar için enflasyon farkının arttığı görüldü. TİS'e göre memurlara yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı yüzde 4'ü aşarsa aşan miktar kadar yüzde 3'e eklenecek. Açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile birlikte memurlara yüzde 3+2,4, toplam 5.4'lük zam oluşuyor.
EMEKLİLERE TOPLAM TÜFE ORANINDA ZAM
Emeklilere ise toplam TÜFE oranında zam yapılacak. Şimdiye kadar açıklanan toplam TÜFE 6.84.
SEYYANEN ZAM TALEBİ
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
HALEN 2.324 TL
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, halen net 2 bin 324 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.