İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması, internet başvurusu ile katılım sağlanabilecek bir uygulamadır. İskur.gov.tr internet sitesine üye olduktan sonra, üyelik sözleşmesini onaylamalı ve İŞKUR üyeliği tamamlanmalıdır. Bu bağlamda iş arayanlara, devletten 9 ay boyunca sigorta ve her ay için yaklaşık 2.400 lira maaş fırsatı geliyor.
İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?
İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.
Son 4 ay asgari ücret ile çalışan; 1.168,27 TL
Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan; 1.389,37 TL
Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan; 2.336,53 TL
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.