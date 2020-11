Bu durumda; 12 aya kadar vadede %11,7'den TRY mevduata yatırılan 100 bin TRY %3 stopaj oranı düşüldükten sonra nette 11 bin 349 TRY getiri ile 111 bin 349 TRY olurken; Bugün %15 ile 100 bin TRY aynı vadede nette yine brüt getiriden stopaj düşüldükten sonra 14 bin 550 TRY net getiri ile 114 bin 450 TRY olur."