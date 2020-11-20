Mevduat Hesabı Nedir?

Banka müşterileri tarafından tasarruf etmek, saklamak ve birikim yapmak adına vadeli ya da vadesiz olarak bankaya yatırılan para, döviz veya kıymetli madenlere verilen genel isimdir. Bankalar bu fonları geri ödeme ve faiz getirisi garantisiyle müşterilerinden alırlar. Müşterilerin emanet ettiği bu fonları bankalar mevduat hesaplarında saklarlar. Yani mevduat hesapları banka müşterilerinin bankaya emanet ettiği bu birikimleri bankada kayıt altına almak için açılmaktadır. Bireysel müşterilerin bankalara getirdiği mevduatlar için açılan hesaplara tasarruf mevduatı; işletmelerin getirdiği mevduata ticari mevduat; bankaların farklı bir bankaya götürdüğü mevduata bankalar mevduatı; resmi kurumların bankalara getirdiği mevduatlara ise resmi mevduat hesapları denmektedir.

Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Mevduat hesabı açmak için öncelikle ilgili banka yetkilisinin sizden istediği belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Mevduat hesabı açmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olmaktadır. Diğer işlemler için vadeli mevduat hesabı açmak istediğinizi bildirmeniz mevduat hesabı açılış sözleşmesini doldurup imzalamanız gerekmektedir. Ardından paranızı ne şekilde değerlendirmek istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.

Mevduat Hesap Çeşitleri Nelerdir?

Kişilerin veya kurumların bankalarda fonlarını saklamak için mevduat hesapları açmalarının en önemli sebebi kar elde etmektir. Bankaların ise kaynaklarının en önemli kısmını mevduatlar oluşturur. Bu yüzden bankalar müşterilerinin mevduat getirmeleri için çalışmalar yaparlar. Mevduat hesapları bankaların politikalarına göre farklı farklı türlerde açılmaktadır. Fakat yaygın olarak kullanılan mevduat hesapları dört tanedir. Bu hesaplar ise;

Vadesiz Mevduat Hesapları

Vadeli Mevduat Hesapları

İhbarlı Mevduat Hesapları

Kırık Vadeli Mevduat Hesaplarıdır.

KAYNAK: Milliyet