Bankada paranız varsa mutlaka göz atın! Bankada parası olan herkesi ilgilendiren flaş hamle yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımı vatandaşın bankada olan parasına da yansıyacak. Peki bankada parası olan vatandaş bu faiz kararından nasıl etkilenecek? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Ekonomist Enver Erkan şu değerlendirmelerde bulundu: " Merkez Bankası, politika faizini 475 baz puan artışla %15 seviyesine getirirken, 1 haftalık repo oranını artık tek fonlama oranı olarak tesis etti ve piyasa faizlerinde faiz koridorunun veya GLP'nin yarattığı oynaklığa son vermiş oldu.
Mevduat faizleri anlamında, enflasyona karşı pozitif reel getiri oluşturan MB faizi %15 geçerli ve referans alınan oran olacaktır. Tabii, bankaların hoş geldin faizi gibi kampanyaları veya mevduat büyüklüğüne göre bu oran daha yüksek de olabilir.
Merkez Bankası'nın EVDS verilerinde bankaların ağırlıklı olarak uyguladığı mevduat oranının 1 yıla kadar vade için 6 Kasım haftasında %11,7 olduğu görülüyor.
Bu sabah itibariyle bankaların mevduat faiz oranlarında ilgili vadede en yüksek uygulanan oran %15. Bu oranlar artırılabilir.
Bu durumda; 12 aya kadar vadede %11,7'den TRY mevduata yatırılan 100 bin TRY %3 stopaj oranı düşüldükten sonra nette 11 bin 349 TRY getiri ile 111 bin 349 TRY olurken; Bugün %15 ile 100 bin TRY aynı vadede nette yine brüt getiriden stopaj düşüldükten sonra 14 bin 550 TRY net getiri ile 114 bin 450 TRY olur."
Mevduat faizlerinde yükselişin sınırlı olacağını söyleyen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kadir Tuna ise şu değerlendirmelerde bulundu:
Banka, sadeleşme kapsamında tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi.
Peki Merkez Bankası'nın bu adımı mevduat ve kredi faizlerini nasıl etkileyecek? Zaten Merkez Bankası'nın faiz arttırımı öncesinde piyasa faizi 14,80'e kadar gelmişti. Aslında Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı ile fiili faiz artışı sadece 20 baz puan oldu.
Faizdeki artışın etkisi mevduat ve kredi faizlerinde sınırlı olacaktır. Halihazırda merkez bankasının sıkılaştırma adımları ile mevduat ve kredi faizleri son 3 ayda yükselmeye devam etmişti.
Ortalama mevduat faizi mevcut koşullarda 15-16 arasında olacaktır. Birçok banka faiz artışı öncesinde mevduata yüzde 14 faiz veriyordu. Örneğin faizler 15'e geldiğinde 100 bin TL'si olan bir mevduat sahibi 32 gün vadeli parasını yatırdığında 1250 TL aylık getiri elde edecektir.
Prof. Dr. Sinan Alçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin ülke risk priminde yaklaşık iki puanlık düşüş ortaya çıktığını gördük.
Böylece yabancı yatırımcı için daha cazip hale gelmiş oldu. Bu son bir haftada en yüksek yabancı fon girişine sahne oldu. 1 milyar dolar civarı bir giriş oldu. Verilen mesajlar içeride ve dışarıda karşılığını buldu. Merkez Bankası atması gereken adımı atmış oldu.
Mevduat Hesabı Nedir?
Banka müşterileri tarafından tasarruf etmek, saklamak ve birikim yapmak adına vadeli ya da vadesiz olarak bankaya yatırılan para, döviz veya kıymetli madenlere verilen genel isimdir. Bankalar bu fonları geri ödeme ve faiz getirisi garantisiyle müşterilerinden alırlar. Müşterilerin emanet ettiği bu fonları bankalar mevduat hesaplarında saklarlar. Yani mevduat hesapları banka müşterilerinin bankaya emanet ettiği bu birikimleri bankada kayıt altına almak için açılmaktadır. Bireysel müşterilerin bankalara getirdiği mevduatlar için açılan hesaplara tasarruf mevduatı; işletmelerin getirdiği mevduata ticari mevduat; bankaların farklı bir bankaya götürdüğü mevduata bankalar mevduatı; resmi kurumların bankalara getirdiği mevduatlara ise resmi mevduat hesapları denmektedir.
Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?
Mevduat hesabı açmak için öncelikle ilgili banka yetkilisinin sizden istediği belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Mevduat hesabı açmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olmaktadır. Diğer işlemler için vadeli mevduat hesabı açmak istediğinizi bildirmeniz mevduat hesabı açılış sözleşmesini doldurup imzalamanız gerekmektedir. Ardından paranızı ne şekilde değerlendirmek istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.
Mevduat Hesap Çeşitleri Nelerdir?
Kişilerin veya kurumların bankalarda fonlarını saklamak için mevduat hesapları açmalarının en önemli sebebi kar elde etmektir. Bankaların ise kaynaklarının en önemli kısmını mevduatlar oluşturur. Bu yüzden bankalar müşterilerinin mevduat getirmeleri için çalışmalar yaparlar. Mevduat hesapları bankaların politikalarına göre farklı farklı türlerde açılmaktadır. Fakat yaygın olarak kullanılan mevduat hesapları dört tanedir. Bu hesaplar ise;
Vadesiz Mevduat Hesapları
Vadeli Mevduat Hesapları
İhbarlı Mevduat Hesapları
Kırık Vadeli Mevduat Hesaplarıdır.
KAYNAK: Milliyet