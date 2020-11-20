Vatandaşa mevcut borçlarını erteleme imkanı sunan bankalar arasında Akbank, Garanti, Denizbank ve QNB Finansbank yer alıyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için bazı bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi veriyor. Peki, en düşük faiz oranı ile borç kapatma kredisi veren banka hangisi, kredi borcu ve kart borcu kapatma kredisi için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç, Akbank, Garanti, Denizbank ve QNB Finansbank borç kapatma kredi oranları ne oldu?
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. 12 ay geri ödeme ile banka bu kredi için yüzde 1.46 faiz uyguluyor.
DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR
Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.
GARANTİ BANKASI BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Borç Transferi kampanyası ile vadelerinizi uzatabilir ve aylık ödeyeceğiniz taksit tutarlarını düşürebilirsiniz. Borçlarınızı birleştirerek, aynı gün tek bir yerden kredinizi anında ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalardan aldığınız bir veya birden fazla bireysel ihtiyaç kredinizi Borç Transferi kampanyamızla bütçenize en uygun şekilde ve dosya masrafı ödemeden transfer edebilirsiniz.
Borç Transferi kampanyası ile vadelerinizi uzatabilir ve aylık ödeyeceğiniz taksit tutarlarını düşürebilirsiniz. Borçlarınızı birleştirerek, aynı gün tek bir yerden kredinizi anında ödeyebilirsiniz.
Kampanya kapsamında 3-36 ay arasında vadelendirme yapılmaktadır. Faiz oranları, vade süresine ve kredi tutarına göre değişkenlik göstermektedir. Bireysel ihtiyaç kredileri için maksimum vade sınırı çalışan, emekliler ya da kira geliri sahipleri için 36 ay, yalnızca şahıs firması ya da firma ortağı geliri olan müşteriler için 36 ay'dır. Ticari amaçlı kullanılan tüm ihtiyaç kredileri için vade sınırı 36 ay'dır. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil'den yapılan başvurularda müşterilerimiz onaylanan tutar kadar kredi kullanabilirler. Maaş ödemesini bankamızdan almayan müşterilerimiz için Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil'den kullanılabilecek üst limit bireysel müşteriler için 25.000 TL, esnaflar için 60.000 TL'dir.
QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,34 OLDU
Kredi Tutarı Kredi Faiz Oranı (Aylık) Kredi Vadesi (Ay) Kredi Taksit Tutarı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti (BSMV Dahil) Sigorta Prim Tutarı* Yıllık Toplam Maliyet
10.000 TL %1,47 36 378 TL 52,5 TL 308.20 TL %23.8164
10.000 TL %1,95 36 414 TL 52,5 TL 314.63 TL %32.5128
10.000 TL %2,23 36 436 TL 52,5 TL 318.31 TL %37.8408
BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ İSTENEN EVRAKLAR
Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:
Kimlik Belgesi
İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.
Borç Kapatma Kredisi Avantajları
Kredi borçlarını tek bir bankada toplamanın avantajlarını aşağıda sıraladık:
Bir çok bankaya olan ödemelerinizi tek bir bankada kontrol edebilirsiniz.
Aylık ödemeniz vadeniz uzatılarak düşer.
Yüksek ödenecek gecikme faizleri ödenmez.
Ödemelerin düzenli olması sonrasında kredi notu yükselir.
Kredi borçlarının düzenli ödenmeye başlanmasıyla beraber kredi takip süreci kaldırılır.
Borç Transferi Yapmalı Mıyım?
Kredi kartı ve kredi borçlarını ödemekte zorluk çeken, takip etmekten sıkılan kişiler için tek bir bankaya toplanan borç transfer kredisi oldukça avantajlıdır. Ancak avantajın yanı sıra dezavatajları da bulunmaktadır. Özellikle borcunuzun toplam miktarını hesaplayın ve transfer yaptıktan sonra çıkacak güncel borç miktarını bankanızdan öğrenin. Bu borçları karşılaştırdıktan sonra sizi üzmeyecek bir rakam çıkıyorsa rahatlıkla siz de borç transferi yapabiliriniz.