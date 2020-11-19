Merkez Bankası, PPK toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Faiz kararı saat 14.00'da kamuoyuna duyuruldu. Merkez Bankası faizi 4.75 puan artırdı.. Banka kredi faiz oranları... Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 475 baz puan yani 4. 75
20 KASIM 2020 CUMA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
20 KASIM 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Tüketici kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.35
20 KASIM 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.47
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1,15
20 KASIM 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.44
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35
20 KASIM 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.40
Ev kredisi: 1.35
20 KASIM 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.52
Konut kredisi: 1.30
20 KASIM 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
20 KASIM 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Taşıt kredisi Türkiye'de hizmet veren bankalar tarafından araç sahibi olmak isteyenler için verilen bir kredidir. Bu krediyi kullanan kişiler aylık taksitler halinde ödeme yaparak araç sahibi olurlar. Peki taşıt kredisi nasıl alınır?
İnsanlar ulaşım sorunlarından kurtulmak ve kendi arabalarını kullanmak isterler. Ancak beğendikleri aracın ücretinin yüksek olması ve parayı ödeyecek durumda da olmadıklarında taşıt kredisine başvururlar. Taşıt kredisi Türkiye'de hizmet veren bankalar tarafından araç sahibi olmak isteyenler için verilen bir kredidir.
Bu krediyi kullanan kişiler aylık taksitler halinde ödeme yaparak araç sahibi olurlar. Bankaları kullanarak isterlerse sıfır km olan isterlerse de ikinci el araçları satın alabilirler. Kredi için bankaların faiz oranları, vade süreleri, tahsis ücretleri ve kişilerden istedikleri şartlar değişebilir. Bu sebeple de kişiler banka banka gezip kendilerine en uygun kredi verecek olanı bulmaya çalışırlar.
Ancak Hangi Kredi bu durumu ortadan kaldırarak kişilerin taşıt alımı için kredi veren bankaları karşılaştırmalarını, faiz oranlarını öğrenmelerini hatta başvuru yapmalarını sağlar. Böylelikle kişiler kısa sürede gelen başvuru sonucuna göre gerekli işlemleri tamamlayıp belgeleri teslim ederek taşıt sahibi olabilirler.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 36 aya kadar maksimum kullanabiliriz ihtiyaç kredisini. Ve tabii ki ihtiyaç kredisini kullanabilmek için gelir düzeyimiz bankalardaki skor oranımız önemli.