19 KASIM 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

en uygun konut kredisi faiz oranları!

19 KASIM 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

19 KASIM 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

19 KASIM 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

19 KASIM 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.