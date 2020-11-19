3600 ek gösterge zammı son dakika açıklaması: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3600 Ek gösterge ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi. Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, "Gerekli talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" diye konuştu. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
3600 EK GÖSTERGEDE ÇALIŞILIYOR
Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" dedi. Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğunu belirten Elvan, "Gerekli talimatı verdim. Bir mağduriyetin yaşanmaması gerekiyor. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" diye konuştu.
KİM NE KADAR ALACAK
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
3600 EK GÖSTERGE GELİNCE NE OLACAK?
Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?
Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?
* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.
*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.
*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.
* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600'e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.
*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir.
Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.