KYK yapılandırma 2020! KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması kapsıyor mu?

KYK borcu yapılandırma ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor. KYK yapılandırma 2020 için başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Halk arasında vergi affı olarak da adlandırılan vergi yapılandırmasına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. Peki okurken alan ve ödemek istemeyenler KYK yapılandırmasından nasıl yararlanabilir? Ne zaman yürürlüğe gireceği de belli oldu. İşte KYK yapılandırma hakkında tüm detaylar…
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak.
Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.
Son dakika düzenlemesine göre vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.
VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TBMM'de onaylanan kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Böylece vergi yapılandırma başvuruları GİB üzerinden alınabilecek. Yapılandırmanın 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmiş olması bekleniyor.
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR
Aşağıdaki borçlar yapılandırma kapsamına alınacak:
Gelir Vergisi,
Kurumlar Vergisi,
KDV,
MTV,
ÖTV
sosyal güvenlik primi,
trafik,
seçim,
nüfus para cezaları,
Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları,
kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
KYK borçları,
Hazine alacakları
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
orman köylülerinin kullandığı krediler.
TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları
KOSGEB'in kredi alacakları,
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.
Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.