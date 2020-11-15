KYK yapılandırma 2020! KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması kapsıyor mu?

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.

Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.

Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.

Borçlu olan vatandaşları ilgilendiren son dakika haberi Meclisten geldi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri olarak kabul edilecek yasayı kabul etti.

Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.