Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.11.2020 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 08:52
    ABONE OL

    , , şartsız personel ve işçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları- İşte internetten iş başvuru formu

    , ve bünyesine en az ilkokul mezunları arasından puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvurusu internet üzerinden başlayan KPSS'siz iş ilanlarının detayları, alım yapılan kadrolar ve başvuru sayfalarının linki yazımızda. Yayımlanan ilanlara baktığımızda , alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri ve tüm detaylar...

    KPSS şartsız TRT, ASELSAN, Kızılay personel ve işçi alımı başvuru şartları

    TRT, ASELSAN ve Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Bu anlamda internet adreslerinden iş ilanları yayınlamış durumdalar.
    3 şirket, kendi sayfalarından , kariyer sayfasından art arda duyurular yayımladı. Yayımlanan duyurulara baktığımızda KPSS puan şartı aranmadan farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel ve işçi alımı yapıldığı görüldü. Personel alımlarında çok sayıda kadroya eleman alınacağına yer verilirken, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. İşte 3 kuruluşun yaptığı personel alımlarında kadrola sayfamızda yer alıyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Personel alımlarında çok sayıda kadroya eleman alınacağına yer verilirken, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. İşte 3 kuruluşun yaptığı personel alımlarında kadrolar:

    TRT PERSONEL ALIMI KADROLAR

    Mobil Jeneratör Sorumlusu
    Kıdemli Türkiye Uzmanı - Senior Researcher
    Sanat Yönetmeni
    Senior Editor - Video
    Tanıtım Birim Sorumlusu
    Sports Presenter - TRT World
    Planning Producer
    Senior Game Developer
    Game Designer
    Kıdemli Ürün Yöneticisi
    Digital Marketing Manager
    Senior Product Manager
    Programme Editor
    Back End Yazılımcı (MAM Projesi)
    Front End Yazılımcı (MAM Projesi)
    Kıdemli Front End Yazılımcı (MAM Projesi)
    Kıdemli Back End Yazılımcı

    ASELSAN PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Proje Mühendisi
    Sistem Donanım Test ve Doğrulama Mühendisi
    Test Sistemi Tasarım Mühendisi
    Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi
    Proje Mühendisi / Yöneticisi
    Yazılım Test Mühendisi
    Kalite Mühendisi
    Süreç Tasarım ve Ürün Geliştirme Mühendisi
    Java Yazılım Uzmanı
    Elektronik Harp Sistemleri Mühendisi
    Elektro-Optik Sistem Mühendisi
    Aviyonik Tasarım Kalite Mühendisi
    Üretim Mühendisi (Elektronik Sistemler)
    Üretim Mühendisi (Mikro-Nano Teknolojiler)
    Sistem Mühendisi (Lazer Sistemleri)
    Elektronik Tasarım Mühendisi \ Analog Tasarım
    Optik Tasarım Mühendisi
    Ürün Destek Mühendisi
    Gömülü Yazılım Mühendisi
    Mekanik Test Mühendisi
    Elektronik Tasarım Mühendisi
    Lojistik Destek Analiz Mühendisi
    Gemi Mekanik Entegrasyon Tasarım Mühendisi
    Kalite Mühendisi
    Atm Sistem Tasarım Mühendisi
    Rf/Mikrodalga Tasarım Mühendisi
    Kalite Mühendisi

    KIZILAY PERSONEL ALIMI KADROLARI

    Destek Personeli (Ulaşım Hizmetleri)
    Destek Personeli (Temizlik ve İkram Servisi)
    Bağış Yönetimi Uzmanı
    Bağış Yönetimi Birim Yöneticisi
    Toplumsal Güçlendirme Uzmanı
    Toplumsal Güçlendirme Birim Yöneticisi
    Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı
    Mali ve Destek Hizmetler Birim Yöneticisi
    İlçe Şube Yönetimi Uzmanı
    İlçe Şube Yöneticisi
    İl Şube Yöneticisi
    Doktor / Doğrulama Laboratuvar Birim Yöneticisi
    Doktor
    Psikiyatrist
    Çağrı Merkezi Operatörü

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, işçi alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel koşullarını taşıması gerekmektedir.

    - Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,

    - İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti olan,

    - Aktif ve dinamik çalışabilen,

    - Takım çalışmasına yatkın,

    - Çözüm ve sonuç odaklı,

    - Gelişim odaklı,

    - Paydaş memnuniyetine önem veren,

    - Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

    BAŞVURULAR İNTERNETTEN

    3 kuruluşun ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalar üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir:

    ASELSAN personel alımı başvurusu:

    https://www.kariyer.net/firma-profil/aselsan-elektronik-sanayi-ve-tic-a-s-32156-24345

    TRT personel alımı başvuru sayfası:

    https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx

    Kızılay personel alımı başvuru sayfası:

    https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

    Verilen linkleri kopyalayıp yeni sekmede açın ve başvurunuzu bu sayfalar üzerinden, kadrolara tıklayarak yapın. Sayfalarda üyelik oluşturup özgeçmişinizi doldurmalısınız.

    MEZUNİYET

    Yayımlanan ilanlara baktığımızda , alımların en az ilkokul mezunlarından yapıldığı görülüyor. İşte Kızılay TRT ve ASELSAN'ın personel alımı mezuniyet seviyeleri:

    Kızılay personel alımları en az ilkokul mezunları arasından yapılıyor.

    TRT bünyesine yapılan personel alımlarında adayların en az lise mezunu olması gerekiyor.

    ASELSAN bünyesine yapılmakta olan personel alımlarına başvuru yapacak adayların en az lisans mezunu olması gerekiyor.

    KAYNAK: kamubulteni
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kızılay, TRT, ASELSAN KPSS şartsız personel ve işçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları- İşte internetten iş başvuru formu