TRT, ASELSAN ve Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Bu anlamda internet adreslerinden iş ilanları yayınlamış durumdalar.

3 şirket, kendi sayfalarından , kariyer sayfasından art arda duyurular yayımladı. Yayımlanan duyurulara baktığımızda KPSS puan şartı aranmadan farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel ve işçi alımı yapıldığı görüldü. Personel alımlarında çok sayıda kadroya eleman alınacağına yer verilirken, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerektiğine yer verildi. İşte 3 kuruluşun yaptığı personel alımlarında kadrola sayfamızda yer alıyor.