İŞKUR hastane personel alımı başvuruları başladı. Hasta danışmanı, temizlik ve güvenlik görevlisi, büro memuru, sekreter ve şoför alımı için detayları sayfamızda veriyoruz. İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. KPSS şartı aranmaksızın alanında kalifiye olan kimsenin mezuniyet durumu en az ilkokul olmak şartı ile başvuru yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde yapılan personel lımlarının detayları için haberi inceleyebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI
İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak.
Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.
ÖZEL HASTANELERE ALIM YAPILACAK
İnternet üzerinden yayımlanan personel alımlarında adayların özel hastaneler bünyesinde istihdam edileceğine yer verilirken, başvuru yapmak isteyen adayların şahsen müracaatını yapması gerektiğine yer verildi.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR ile kariyer sayfası üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel bir sağlık sorunuı olmaması,
- Hastalarla iletişimi kuvvetli olan ve sabırlı,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Vardiyalı çalışma sistemine
- Mesleğin gerektirdiği özel şartlara hazi olmak.
Ambulans şoförü alımı:
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=ambulans
BAŞVURU
İŞKUR üzerinden yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.
İŞKUR e sube sayfasına gidin. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İlanları linkine tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.
Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazıp ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralanacaktır.
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.