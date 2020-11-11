Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğunu söyledi.
AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 4 Kasım'da test kapsamında yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirmişti.
ÇORLU HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK
Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.
Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.