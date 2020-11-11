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    • 11.11.2020 22:33
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    'dan düşmanları korkutan açıklama: 'nın 3. prototipi yolda

    Müdür , resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'nın 3. prototipinin yolda olduğu duyurdu.

    Düşmanları korkutan açıklama

    Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğunu söyledi.

    AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 4 Kasım'da test kapsamında yer kontrol istasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirmişti.

    ÇORLU HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK

    Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

    Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

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    Haberler Ekonomi Selçuk Bayraktar'dan düşmanları korkutan açıklama: AKINCI'nın 3. prototipi yolda