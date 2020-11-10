Savunma devlerinden sanal buluşma: 60 milyar dolara ulaştık

Savunma sanayisinin en büyük buluşmalarından SAHA EXPO, sanal fuar konseptiyle açıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanal olarak 10-13 Kasım arasında düzenlenecak sanal fuar, 9 Nisan 2021'e kadar açık kalacak. Üç boyutlu stantların yer aldığı fuara, yerli ve yabancı 288 firma, 355 3D ürün, 631 ürün tanıtım videosu, bin 540 ürün ve firma tanıtım kataloğu ile yer aldı. Fuara, 44 ülkeden 288 firmanın katılacağını belirten SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "174 delegasyon ve bunlara tahsisli 826 sanal toplantı salonunda 5 ay boyunca ikili ya da çoklu çevrimiçi toplantılar yapabilecek. Şu anda konfirme edilmiş 13 bin 644 toplantı mevcut. Bugün sunduğumuz rakamlar hem delegasyon hem toplantı sayısı sürekli artacak" diye konuştu. Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal savunma sanayi fuarının açılışını yapmaktan gurur duyduklarını belirten Bayraktar, 15 yıl önce Türkiye'de savunma sanayisinin yüzde 20 yerlilik oranına sahip olduğunu hatırlattı.



