Araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankartla büyük zaferi kutladı.

"ERMENİLERİN ANASINI AĞLATTI"

Araçtaki vatandaş "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Keşke onunla öz ve öz birbirimizi tanıyabilseydik. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." şeklinde konuştu.