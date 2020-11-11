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    • Ekonomi
    • 11.11.2020 22:27
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    • 11.11.2020 22:27
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    Taşıt, konut ve ihtiyaç banka kredi faizinde yeni değişimler yaşanıyor! Çekilen kredi limiti ve vade süresi...

    Bilindiği üzere taşıt, konut ve ihtiyaç belirli tarihler aralığında değişiyor. Bilindiği üzere bankalar çeşitli dönemlerde yeni fırsatlar sunarak kredi faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerinin bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Son olarak oranları güncelleyen bankalar internet siteleri üzerinden taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranlarını duyurdu. Şimdi kredi çekme düşüncesi olanlar ise en uygun teklifi öğrenerek değerlendirmek istiyor. Banka banka oranlardaki son durum haberimizin içerisinde yer alıyor.

    Banka kredi faizinde yeni değişimler yaşanıyor!

    Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç banka kredi faiz oranları

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt kredi: 1.80

    İhtiyaç kredisi: 1.76

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.30

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.38

    Taşıt kredisi: 1.42

    Konut kredisi: 1.35

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Konut kredisi: 1.33

    Taşıt kredisi: 1.47

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 1.34

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Standart konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.9

    Tüketici kredisi: 1.9

    Taşıt kredisi: 1.54

    Not: Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir.
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    Haberler Ekonomi Taşıt, konut ve ihtiyaç banka kredi faizinde yeni değişimler yaşanıyor! Çekilen kredi limiti ve vade süresi...