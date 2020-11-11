Taşıt, konut ve ihtiyaç banka kredi faizinde yeni değişimler yaşanıyor! Çekilen kredi limiti ve vade süresi...

Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmaya devam ediyor. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç banka kredi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30