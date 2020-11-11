ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu fırsatları bugün temizlik ürünlerinden giyime kadar pek çok ürünle raflardak yerini aldı. Bu ürünler arasında Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri, Paşabahçe Allerga Su Bardağı 3'lü, Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK aktüel kataloğu ile satışa sunulan ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin fiyatları

ŞOK 11 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Saç Kurutma Makinesi

• Soğuk/sıcak hava özelliği

• 2 kademeli hız seçeneği

• Max. 1000Watt

• Aşırı ısınma emniyeti