





"CATS VE SATCOM YERLİLİK ORANINI ARTTIRACAK"

Olası yerli SATCOM, CATS ve PD-170 entegrasyonu ile birlikte yüzde 100 yerlilik oranına ulaşılması mümkün mü?" sorusuna yanıt veren Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: "C2Tech tarafından yerli olarak geliştirilen SATCOM antenleri bulunuyor. Bu antenler ANKA-S'de kullanılıyor ancak şu anda TB-2'de ne kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. C2Tech'e ait ürünün kullanımı yerlilik açısından önemli ancak böyle bir alternatif olduğu için o işin çözüldüğünü düşünüyorum. Görüntülerde CATS kullanımına dair bir emare görünmüyor. Tabi görüntülerden anlamak güç ancak muhtemelen geçmişte tedarik edilen Wescam MX-15'de ürünlerinin takılı olduğunu düşünüyorum. CATS ve yerli SATCOM ile birlikte yerlilik açısından çok ciddi bir avantaj sağlanacaktır ancak bu gibi platformlarda yerlilik hususuna bir parantez açmak gerekiyor. Açıkçası herhangi bir mühendislik ürünün %100 yerli olması mümkün bir durum değil. Alt sistem ve bileşen seviyesinde bile ürün geliştirseniz, bu ürünlerin içerisinde yer alan mikro kontrolcülerden çeşitli devre elemanlarına, kullanılan elektronik devre kartlarından kablolara kadar her bir bileşeni yapmanız mümkün değil zaten buna gerek de yok. Bana kalırsa geliştirilen ürüne ait entelektüel sermaye yani tasarım hakları, ürünün satış ve kullanım hakları, içerisinde o ürünü var eden sisteme ait altyapıların geliştirilmesi ve kullanılması o ürünü, aslında tamamen size ait bir ürün yapıyor. Bu açıdan bakarsak bu sözü edilen ürünler ile birlikte aslında bir insansız hava sistemini var eden tüm alt sistemlerin Türkiye'de geliştirilebileceğini görüyoruz. Bu yerlilik adına çok ama çok ciddi bir başarı. "

