



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 23 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 570,000 bin varil yükseldi. Analistler aynı dönemdeki stok artışını 1.11 milyon varil olarak öngörüyordu.