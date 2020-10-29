Fransız mallarına boykot! Fransız malları hangileri? Türkiye’de satılan Fransız markaları listesi!

Türkiye'de satılan Fransız markaları! Fransız malları hangileri? Fransız mallarına boykot kararının ardından Fransız mallarının hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Fransa kökenli markalar Türkiye'nin birçok noktasında kolaylıkla bulunuyor. Bu markaları almak istemeyen vatandaşlar da Fransız malları hangileri sorusuna yanıt arıyor! Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde…