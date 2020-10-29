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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 12:23
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    • 29.10.2020 12:23
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    na boykot! ? Türkiye’de satılan listesi!

    hangileri? Türkiye’de satılan arama motorlarında sorgulanıyor. Fransız mallarına boykot kararının ardından vatandaşlar Fransız malları almamaya veya elde bulunan malları satışa çıkarmaya çalışıyor. Fransız markalarının hangileri olduğu merak ediliyor. Türkiye’de birçok farklı sektörde Fransa menşeli marka hizmet veriyor. İşte bu markaların listesi…

    takvim.com.tr
    Fransız mallarına boykot! Fransız malları hangileri? Türkiye’de satılan Fransız markaları listesi!

    Türkiye'de satılan Fransız markaları! Fransız malları hangileri? Fransız mallarına boykot kararının ardından Fransız mallarının hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Fransa kökenli markalar Türkiye'nin birçok noktasında kolaylıkla bulunuyor. Bu markaları almak istemeyen vatandaşlar da Fransız malları hangileri sorusuna yanıt arıyor! Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde…

    İşte Türkiye'de bulunan Fransız marka ve ürünleri:

    Benzin: Total ve Elf

    Süpermarket: Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA

    Uçak: Air France, Airbus

    Yabancı Dil Eğitim: Fransiz kültür Merkezi (Dil Kursu)

    Giyim/Aksesuar: Philip Patek, Lacoste, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fred Joaillier, Givenchy, Berluti, Christian Lacroix, Thierry Mugler, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Berluti, Hermes,

    Otomobil/Yedek Parça: ValeoOto, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Dacia

    Bilgisayar/İletişim Ürünleri: Sagem,

    İnşaat: Ondulin Avrasya, Lafarge, Chryso, Weber Markem,

    İlaç Firması: Servier, Fournier, Guerbet, Pierre Fabre Medicament, Allegra Antihistamine, Benzac, Benzagel, Benzamycin, Nicoderm, Novahistine, Novalgin, Stimate, Ceva,

    Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?

    Laboratuvar ve Test Cihazları: Chopin

    Endüstriyel Ürünler: Areva, Groupe Schneider, Metesan, Legrand, Helita Pulsar, Duval Messien Satelit, Franklin France, Merlin Gerin,

    Sanayi Ürünleri: SNR Rulmanlari

    Elektrik Ürünleri: Telemechanique, Merlin-Geren, Square-D

    Denizcilik: Beneteau (Jeanneau)

    Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankasi, BNP)

    Süt ürünleri (Yoğurt-Peynir): Danone, Yoplait, Delisle, Sprinkl'ins, La Vache Qui Rit, Arpin, Bel Paese, Belle Des Champs, Boisange, Brie, Camembert, Chamois D'or, Entremont, Etorki, Fine Bouche, Fromageries Riches Monts, Geramont, Gerard, Gervais, Jockey, Lepetit, Montagnard, Montrachet, Mountain Farms, New Holland, Precious, Roquefort, St. Albray, Taillefine, Tourtrain, Vieux Boulogne

    Mutfak Eşyası: T-Fal, Tefal,

    Kozmetik: Vichy, La Roche Posay, Accentous, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Daniel Jouvance, Dr. Pierre Ricaud, Dulcia, Fresh Lash, Galerie Noemie, Great Lash, Guerlain, Kiotis, Lancome, Le Crayon Glace, Le Monde en Parfum, Les Meteorites, Long Wearing Lipstick, Long Wearing Makeup, Long Wearing Nail Polish, L'Oreal, Miami Chill, Moisture Whip, Orlane, Phas, Pierre Fabre, Rene Furtherer, Revitalizing, Roc, Shades of You, Sheer Essentials, Shine Free, Summer Sensations

    Sigorta: AXA Sigorta, Basak Sigorta (Groupama Internatinal), Basak Emeklilik (Groupama Internatinal), Equitable Life

    *Markaların ve ürünlerin listesi milligazete sitesinden alınmıştır.
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    Haberler Ekonomi Fransız mallarına boykot! Fransız malları hangileri? Türkiye’de satılan Fransız markaları listesi!