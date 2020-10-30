



NEMDEN ANLAYACAK

Atalay, hizmet bölgelerindeki tarımsal ve kırsal abonelerin elektrik faturasını ödeme alışkanlığının çok zayıf olduğunu belirterek, "Bu bölgelerdeki tarımsal sulama abonelerinin birikmiş borcu Haziran 2020 itibarıyla 3 milyar 680 milyon liraya ulaştı" dedi. Atalay, şöyle devam etti: "Uzman ekiplerimiz bir süredir drone kullanmaya başladı. Drone'lar ile 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten tespit yapılabiliyor. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıtdışı kullanımını çok hızlı şekilde tespit edebiliyoruz. Koordinatlar tespit edilip görüntüler çekildiğinde hukuki anlamda delil niteliği de taşıyor. Drone'ların da kullanılacağı teknoloji ağırlıklı projemizin geliştirilme süreci devam ediyor. Tamamlandığında 61 bin kilometrekareyi aşan dağıtım bölgemizdeki ekili ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısı gibi özelliklere bakılarak ne kadar elektrik tüketildiği uydu destekli olarak belirlenecek."