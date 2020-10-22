BİM aktüel ürünler 23 Ekim kataloğu! BİM aktüel ürünler fiyat bilgisi! İşte indirimli ürünler listesi…

23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler fiyatları merak ediliyor. BİM'de bu hafta neler var sorusuna yanıt aranıyor. BİM'de bu hafta; Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü, 6 fincan kapasiteli ve 2 yıl garantili Cam Kahve Cezvesi, Kaydırmaz ayaklı, 2 hız ayarlı, paslanmaz çelik gövde ve bıçaklı, Katı Meyve Sıkacağı, Kumtel Elektrikli Mini Quartz Isıtıcı oldukça dikkat çekiyor. Her hafta Cuma günleri satışa çıkan BİM aktüel ürünlerini haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 EKİM

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL.

Kiwi Otomatik Kahve ve Baharat Öğütücü 109 TL.