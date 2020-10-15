



Dövizdeki artış, evsiz insan sayısından daha mı önemli?

Ama bizim ekonomi uzmanları 'dövizci'ler gibi sadece alış-satış hesabı yapıyor. Nerede pozitif bilim? Bu nasıl vizyon? Bu yaptığınız ekonomi profesörlüğü ise Kapalıçarşı'daki 'ayaklı borsa' elemanları sizden daha iyi al-sat hesabı yapıyor!

OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE 🇹🇷

Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah😉



Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz👏 pic.twitter.com/eiudjhxCoY — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020