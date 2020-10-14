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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 12:48
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    • 14.10.2020 13:31
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    Son dakika: 'tan YEP açıklaması: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

    Son dakika haberleri... , "YEP hedeflerimiz kapsamında ta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

    AA
    Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

    , Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni döneme girildiğini belirtti.

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan YEP açıklaması: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz