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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 15:05
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    • 14.10.2020 15:10
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    Kritik toplantısının ardından Hazine ve 'tan flaş açıklama

    Hazine ve : ülkelerinin Maliye Bakanları ve Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel k toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk.

    Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
    Hazine ve , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadelerini kullandı.


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    Haberler Ekonomi Kritik G-20 toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama