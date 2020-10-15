MİLYONLARCA LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

İddialara ve Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; çete üyeleri ulaştıkları insanlara "Eski kredilerinizden alacağınız" var dedi ve çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü. Çete üyeleri daha sonra mağdurların cep telefonlarına kodlar gönderdi. Kodları geri alan ve mağdurların kredi kartlarını ele geçirerek akıllı cep telefonları ve ziynet eşyaları başta olmak üzere maddi değeri yüksek alışverişler yapan çete üyeleri bu yöntemle milyonluk haksız kazanç sağladı.