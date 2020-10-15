Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı hedefleri kapsamında ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini belirtti. 1-13 Ekim dış ticaret rakamlarını değerlendiren Albayrak, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92.1'e çıkarken, altın hariç bu rakam yüzde 101.8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.
Albayrak'ın mesajındaki infografiğe göre, 1-13 Ekim'de ihracat 6 milyar 909 milyon doları buldu.
MALİYE BAKANLARI TOPLANDI
G-20 ülkeleri maliye bakanları videokonferans yöntemiyle toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.
Albayrak'ın mesajındaki infografiğe göre, 1-13 Ekim'de ihracat 6 milyar 909 milyon doları buldu.
MALİYE BAKANLARI TOPLANDI
G-20 ülkeleri maliye bakanları videokonferans yöntemiyle toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.