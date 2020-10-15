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    • Ekonomi
    • 15.10.2020 Gazete
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    : Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

    , (YEP) hedefleri kapsamında ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini belirtti.

    Yeni bir döneme girildi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedefleri kapsamında ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini belirtti. 1-13 Ekim dış ticaret rakamlarını değerlendiren Albayrak, "ın ithalatı karşılama oranı yüzde 92.1'e çıkarken, altın hariç bu rakam yüzde 101.8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

    Albayrak'ın mesajındaki infografiğe göre, 1-13 Ekim'de ihracat 6 milyar 909 milyon doları buldu.



    MALİYE BAKANLARI TOPLANDI
    G-20 ülkeleri videokonferans yöntemiyle toplandı. , toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalınan toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını ifade etti.

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