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    • 15.10.2020 12:05
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    Son dakika: 'den ve Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ve 'nin Tarım ve himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği " ve Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulunuyor. , "Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var." dedi.

    Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
    ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ve 'nin Tarım ve himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

    (Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik.


    Üreticiye 12 yeni destek başlattık, 32 desteğin kapsamını genişlettik.


    Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var. Tarımda yatırımın karşılığını alma süresi kısa.




    Türkiye sağlıklı gıdalarda ihracat pazarını artırmalı.

    Sözleşmeli üretimle ilgili yasa tasarısı şu an Meclis'te.

    Üretici açısında girdi finansmanı devreye girmeyece başlayacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nde önemli açıklamalar