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Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;



(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik.





Üreticiye 12 yeni destek başlattık, 32 desteğin kapsamını genişlettik.





Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var. Tarımda yatırımın karşılığını alma süresi kısa.









Türkiye sağlıklı gıdalarda ihracat pazarını artırmalı.



Sözleşmeli üretimle ilgili yasa tasarısı şu an Meclis'te.



Üretici açısında girdi finansmanı devreye girmeyece başlayacak.



