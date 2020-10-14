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    • Ekonomi
    • 14.10.2020 16:43
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    • 14.10.2020 16:51
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    sine pandemi darbesi! 6 bin şirket ın eşiğinde

    Son dakika haberine göre Merkez sı, tahminlere göre 2021 ilk çeyreğinde yaşanacak dalgasına karşı uyardı ve 6 bin şirketin iflas etmesinin beklendiğini duyurdu. Almanya’da gazetesi Handelsblatt’ta yayınlanan haberde, koronavirüs (Covid-19) salgınının Alman şirketlerini gözle görülür biçimde vurduğu bildirildi. Öte yandan Bundesbank, bankalara, gelen kredi taleplerinde şirketlere sermaye sağlamaya devam etme çağırısında bulundu.

    6 bin şirket iflas bekliyor

    Koronavirüs salgınının sinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük çöküşlerden birine neden olduğu ifade edilen haberde, daralmanın şu ana kadar ekonomi üzerindeki etkilerinin çok fazla görünmemesinin başlıca nedeninin, başvurularının bahardan itibaren geçici olarak askıya alınması olduğu belirtildi. Almanya Merkez sı'nın (Bundesbank) görünen tablonun yakında değişeceğini beklediği aktarıldı. Bundesbank tahminlerine göre, 2021'in başında şirket iflaslarının sayısı keskin bir şekilde artacak ve bu iflaslara bankalar da eklenecek. Öte yandan Bundesbank, bankalara, gelen kredi taleplerinde şirketlere sermaye sağlamaya devam etme çağırısında bulundu.



    "İFLASLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"
    Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, merkez bankasının mali istikrar raporunun sunumunda, "Simülasyonlarımız, iflasların ve değer ayarlamalarının gelecekte artacağını öngörüyor" dedi. Bundesbank'ın, 2021'in ilk çeyreği için temel senaryoda 6 bin iflas beklediği aktarıldı. Ancak Buch'un, iflaslarda tahminlerin üzerinde bir artışın mümkün olduğuna da inandığı bildirildi. Buch, "Olumsuz bir senaryoda, şu anda beklenenden çok daha fazla şirketin iflas edeceğini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'daki ekonomik dengeler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1'lik bir daralma kaydetmişti. Bu daralma, federal istatistik verilerinin tutulmaya başlandığı 1970 yılından beri en keskin daralma olarak görülüyor.

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    Haberler Ekonomi Almanya ekonomisine pandemi darbesi! 6 bin şirket iflasın eşiğinde