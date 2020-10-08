Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 26 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 3 bin azalarak 10 milyon 976 bine düştü.

Analistler, yeni bir ekonomik destek paketi olmaması halinde işe alımların bu yılın geri kalanında daha da yavaşlayacağını belirtiyor.