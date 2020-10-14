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    • 14.10.2020 16:04
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    • 14.10.2020 16:09
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    'nde iğrenç olay! deposunda skandalında flaş gelişme!

    Ünlü online yemek siparişi sitesi ne ait market uygulamasının deposunda 14 yaşındaki bir kız çocuğuna iddiasında flaş bir gelişme yaşandı. Söz konusu iğrenç olayın faili hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan, Yemeksepeti konuyla ilgili açıklama yaparak, D.K.’nın işine son verildiğini belirtmişti.

    İHA
    Banabi deposunda cinsel istismar skandalında flaş gelişme!

    'de 'ne ait market uygulaması 'de görevli D.K.'nın iş yerinin deposunda 14 yaşındaki kız çocuğuna da bulunduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü mağdur B.D.A.'nın(14) şüpheli D.K.'nın(26) çalıştığı iş yerine gittiği, orada şüpheliyle baş başa kaldığı, bu esnada şüphelinin mağdura, 'sevgilim olur musun, seninle sahile gideceğiz, öpüşeceğiz' dediği, bu esnada elini tuttuğu, ayrıca dokunma olayını kimseye anlatma dediği anlatıldı.

    "SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"
    Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, dosya içerisinde yer alan ifadeler ve tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüpheli D.K.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu kaydedildi.

    15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
    İddianamede, şüpheli D.K.'nın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 15. kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, Yemeksepeti konuyla ilgili açıklama yaparak, D.K.'nın işine son verildiğini belirtmişti.

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    Haberler Yaşam Yemeksepeti'nde iğrenç olay! Banabi deposunda cinsel istismar skandalında flaş gelişme!