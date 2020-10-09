Bu kararla Detroit, ABD tarihinde resmi olarak iflas eden en büyük şehir oldu.

Yargıç Rhodes, iflasla ilgili olarak, Detroit için tarihi bir an olduğunu belirterek, bir zamanların gurur şehrinin borçlarını ödeyemez durumda olmasından dolayı bir yargı kararına vardıklarını söyledi. İflasın aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu belirten Rhodes, ''Umuyorum ki şehirle ilişkili herkes bunun bir fısat olduğunun farkına varacaktır'' ifadesini kullandı.