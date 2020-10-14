Şubeye gitmeden kredi almak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabilmek ve kredinizi hemen alabilmek için bankaların istedikleri bazı şartları taşıyor olmanız gerekir. Aşağıdaki sayacağımız şartlar, yukarıda saymış olduğumuz 5 banka için de geçerlidir. Gerekli olan şartları şu şekilde açıklayabiliriz;

İlk olarak şubesiz kredi veren bankalardan birinin müşterisi olmanız gerekir. Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığına ya da mobil bankacılık uygulamasına giriş yaparak 7/24 kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Şubesiz kredi almak için bir diğer önemli şart, kredi notunuzun yüksek olmasıdır. Kredi notunuz 1500 ve üzerindeyse bankaların şubesiz kredilerinden faydalanabilirsiniz. Kredi notunuz bu seviyenin altında ise banka tarafından kefil ya da ek teminatlar isteyebilir.

Bu kredileri almak için bir başka önemli şart da aylık gelirinizin olması ve kredi tutarını için yeterli seviyede olmasıdır. Aylık olarak düzenli bir şekilde geliri olmayan kişiler, kredi almazlar. Ancak diğer bankalara olan borçlarınız az tutardaysa ve aylık gerilinizi alacağınız şubesiz krediyi karşılıyorsa, başvurunuz hemen onaylanır.