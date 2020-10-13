Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik geldi! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte emeklilik için önemli kriter

SGK bünyesinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları halinde erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle birlikte çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla güvence altına alınan toplu para ödemeleri nefes olacağa benziyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur? İşte ilgili son dakika haberleri detayları
EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.
BİNLERCE ESNAF BEKLİYOR
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamalar sonrasında özellikle 2000 yılı öncesinde esnaf ve sanatkarların emeklilik konusunda çile yaşadıkları ve büyük bir heyecanla emekli olmayı bekledikleri ifade edildi. Binlerce esnafın mağduriyetleri sonucunda beklentiye girdikleri belirlendi.
Yasal düzenlemenin çıkması ile birlikte binlerce esnafın mağduriyetlerinin son bulabileceği ifade edildi. Bağkurlu esnafın ve sanatkarın asıl beklentisi vergi ve oda kayıtlarına bakılarak son kez de olsa bir geriye dönük borçlanma imkanının verilmesi olarak ifade edildi.
YASADA SIRALANIYOR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.
1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.
4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor.
6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.
9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.
10) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları mümkün.
Böylece part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.
11) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.
12) Yurtdışında çalışanlar bu süreleri, yurtdışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.
FIRSATI KAÇIRMAYIN
Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Böylece yıllarca çalışmadan toplu ödeme ile erken emeklilik de sağlanıyor. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemesi gerekiyor.
Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar, yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olması için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.
YÜZDE 60 RAPOR GEREKİR
Doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor. Başvuru yapsam emekli olabilir miyim? Saim KELEŞ
Çalışma gücünün yüzde 60'ını sigorta olduktan sonra kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK sağlık kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz.
Siz doğuştan engeliniz veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan engel durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız var..
SÖZLEŞMEYE KONULUYOR
Özel işyerinde çalışıyoruz. Bazen sağlık sorunları sebebi ile hastaneye gidiyoruz. Hastaneden işbaşı belgemizi de getiriyoruz. Buna rağmen bu süre mesaimizden kesiliyor. Bu durumda muhasebe birimine hastaneden getirdiğimiz belgenin ne işe yaradığını soruyoruz. 'İşten atılmamanı sağlar' diye cevap veriyorlar. Acaba bu ne kadar doğru bir uygulamadır? Eğer bir yanlışlık var ise hakkımızı hangi kanun ve esasa göre talep edeceğiz? Bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. (Bir Grup Çalışan)
İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı iki günlük istirahat süresi için işverence işçiye ücretinin ödeneceğine dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini ödemesi gerekmektedir. Bu durumda sigortalılar 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden ücret talep edebilmektedir.
Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bu nokta şudur; sigortalı yevmiyeci/ gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir. İşte burada sizin hangi şartlara göre çalıştığınız büyük önem arz ediyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.10.1969 doğumluyum. 01.01.1992 tarihinde SSK'lı olarak 10 ay çalıştım. 19.10.1992 tarihinden itibaren memur olarak çalışmaktayım.
Yani SSK ile memuriyete giriş arasında boşluk yok. Askerliğimi SSK'dan önce yaptım. Askerlik borçlanmasını ödedim. İlhan AKTAŞ
18 ay askerlik yaptığınız varsayılırsa, borçlandığınız askerlik, SSK'lı çalışmalarınız ve memuriyet hizmetlerinizle beraber Emekli Sandığı emeklilik şartlarından 9000 prim gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamam ancak 52 yaşınız 2021'de dolacak.
Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 26.10.2021 olacaktır.
1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005. Enver K.
25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.
01.05.1965 doğumluyum, 1977'den 152 gün SSK primim bulunuyor, 2 tane çocuğum var. Toplu ödeme yapabilir miyim? M.Ö.
Size en yakın ve uygun olanı 3600 günden emekliliktir. Bu nedenle toplamda 3600 günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 2 çocuğa toplamda 4 yıl borçlanabilirsiniz.
Geriye kalan 5 yıl 7 ay süreyi aktif olarak çalışarak ya da isteğe bağlı olarak ödemelisiniz. Toplu ödeme diye bir hak yok. Sadece doğumları borçlanabilirsiniz. Bunun yanında eğer isteğe bağlı öderseniz, son 3.5 yılı yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekir.
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? R. GÜL
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.